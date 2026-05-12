Sede do Ministério Público de Goiás, em Goiânia (Reprodução/MPGO)\nAs inscrições para o concurso do Ministério Público de Goiás (MPGO), com salários de R$ 11.892,79, foram abertas nessa segunda-feira (11). O procedimento deve ser feito pela internet, por meio do site do Instituto AOCP, a banca responsável pela seleção. A taxa de participação custa R$ 135.\nAs oportunidades são para os cargos de analista em educação e analista em engenharia ambiental. No primeiro caso, o candidato deve ter ensino superior completo em Pedagogia. Já para a função em Engenharia Ambiental e Sanitária, o edital exige graduação no curso de mesmo nome e registro ativo no conselho da categoria.\nClique aqui para baixar o edital.\nO concurso terá três etapas: provas objetivas e discursivas, no dia 12 de julho, e avaliação de títulos, a partir de 4 de agosto. Ainda segundo o cronograma, a seleção deve ser homologada até 31 de agosto (veja datas e cargos ao final do texto).