Começam nesta segunda-feira (29) as inscrições para o concurso público do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO). O certame oferece 51 vagas para o cargo de juiz substituto, mais formação de cadastro reserva, com salário inicial de até R$ 32 mil. A seleção contempla cotas para pessoas com deficiência (PCDs), indígenas e quilombolas. Os interessados devem se increver pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV).\nPara participar da seleção, o candidato deve ser bacharel em Direito em instituição reconhecida pelo MEC, possuir três anos de prática jurídica comprovada, além de estar em dia com obrigações militares, eleitorais e no pleno gozo de seus direitos civis e políticos. Também é exigida idoneidade moral, ausência de antecedentes criminais e aprovação em exames de saúde física, mental e psicotécnica.