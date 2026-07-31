A Prefeitura de Águas Lindas de Goiás publicou edital para preenchimento de 86 vagas imediatas e 258 para o cadastro reserva na Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana da cidade. As vagas, com carga horária de 40h semanais, são direcionadas para o nível médio e superior com salários que variam entre R$ 2.114,19 e R$ 9.696. As inscrições ficarão abertas do dia 7 a 24 de agosto (confira ao final do texto os cargos).\nClique aqui e acesse o edital do concurso\nPara se inscrever, é necessário acessar o site do Instituto Social da Cidadania Juscelino Kubitschek (IJK), banca organizadora do concurso. A seguir, é necessário clicar em “Inscrições Abertas”, preencher o cadastro e confirmar o e-mail para ter acesso à Área do Candidato.\nA taxa de inscrição será de R$ 108 para o nível médio e R$ 138 para o nível superior, podendo ser paga até o último dia de inscrição. O candidato poderá solicitar a isenção da taxa de inscrição no período de 10 a 11 de agosto.