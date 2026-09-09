A Câmara Municipal de Pires do Rio, no sudeste de Goiás, abriu um concurso público com 12 vagas imediatas e outras 30 para cadastro de reserva. Os salários variam de R$ 2 mil a R$ 6,5 mil. As oportunidades são para candidatos com ensino fundamental, médio, técnico e superior. Entre os cargos oferecidos estão analista, assistente e auxiliar de serviços gerais.\nAs inscrições serão feitas exclusivamente pela internet, no Portal do Candidato do Instituto Verbena/UFG, entre 19 de outubro e 18 de novembro de 2026. O prazo começa às 10h do dia 19 e termina às 17h do dia 18.\nO pagamento da taxa também deve ser feito até 18 de novembro. Os valores são R$ 115 para ensino fundamental, R$ 130 para ensino médio e técnico e R$ 145 para superior.\nCâmara de Vereadores de Mutunópolis lança concurso público com salários de até R$ 5 mil