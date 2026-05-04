Por determinação da Justiça, o concurso público nº 001/2026 da Câmara Municipal de Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia, foi suspenso temporariamente neste domingo (3), após a identificação de irregularidades nas regras de isenção da taxa de inscrição. A decisão levou o órgão a interromper o processo seletivo e anunciar mudanças que incluem a reabertura de prazos e ajustes técnicos no sistema.\nA suspensão foi divulgada pela própria Câmara por meio das redes sociais. Segundo o comunicado, a medida atende à decisão judicial que apontou uma limitação indevida no pedido de isenção. Isso porque candidatos que optavam por concorrer a dois cargos conseguiam solicitar isenção para apenas um deles.\nDe acordo com a decisão, essa restrição não estava prevista nas regras do concurso e comprometia o direito dos participantes. O sistema da banca organizadora impedia a solicitação de uma segunda isenção, contrariando o próprio edital.