O Instituto Federal de Goiás (IFG) lançou um processo seletivo para a contratação de professores substitutos para atuação no câmpus Goiânia. As inscrições começam na quinta-feira (18) e vão até o dia 1° de outubro pelo site do IFG. A taxa de inscrição é R$ 40.
No total, são oferecidas seis vagas com carga horária de 40 ou 20 hora semanais para docentes temporários das seguintes matérias:
Artes/Música – Fagote;
Artes/Música – Trompa;
Engenharia de Minas;
História (reservada para pessoa com deficiência);
Ciência da Computação/Desenvolvimento de Sistemas;
Engenharia Mecânica/Térmica e Fluidos.