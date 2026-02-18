Os candidatos inscritos no concurso público da Câmara Municipal de Rio Verde, no sudoeste de Goiás, já podem solicitar a devolução da taxa de inscrição após o cancelamento definitivo do certame. A orientação foi divulgada nesta quarta-feira (18) pelo Legislativo municipal e pela banca organizadora, o Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB). O processo de restituição deve ser feito de forma on-line, entre os dias 18 e 25 de fevereiro, por meio da área do candidato no site da instituição.\nSegundo a Câmara, todos os participantes que efetuaram o pagamento da inscrição têm direito ao reembolso. Para solicitar a devolução, o candidato deve acessar a página oficial do concurso, entrar na Área do Candidato com login e senha já cadastrados, selecionar a opção “Solicitar Devolução”.