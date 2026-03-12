-Mansão no Aldeia do Vale (1.3383599)\nDizem que Goiânia é “roça”, mas para quem conhece alguns dos condomínios mais tradicionais da capital, a rotina pode parecer bem diferente disso. Em meio ao verde, quadras esportivas e até passeios a cavalo, uma mansão de luxo está à venda por R$ 24 milhões no condomínio Aldeia do Vale, um dos mais conhecidos da cidade.\nPara além da casa, o condomínio funciona quase como um pequeno complexo de lazer. Moradores têm acesso a diversas estruturas esportivas, como quadras de tênis, campos de futebol, quadras de vôlei, futevôlei, basquete, squash, peteca e bocha. O espaço ainda conta com academia, piscinas, playground e áreas de convivência.\nOutro diferencial é a estrutura de hípica, que oferece atividades e passeios a cavalo. Há ainda pistas para caminhada, espaços para exercícios ao ar livre, centro ecumênico, heliponto, transporte interno para funcionários, além de bistrô, restaurantes e uma área comercial na entrada do condomínio.