O que era um gargalo na região de condomínios horizontais próxima à GO-020, que liga Goiânia a Senador Canedo e Bela Vista, se tornou nicho de mercado que começa a atrair investimentos. Colégios de alto padrão adquirem áreas e desenvolvem projetos para implantar unidades nessa região, onde já funcionam algumas escolas particulares, com planos de expansão, direcionadas a pessoas de maior renda. Entre os atraídos pela demanda por ensino de qualidade na região da GO-020 está uma escola bilíngue internacional que atende da educação infantil ao ensino médio, e cuja unidade em São Paulo aparece em ranking das dez instituições de ensino com mensalidades mais caras no País. A Red House international School planeja se instalar em Goiânia, mas afirma que, por ser um projeto em fase inicial, prefere não antecipar informações sobre essa nova unidade. Também o Colégio Arena, com mais de 20 anos de atuação na capital goiana, onde tem unidades no Setor Bueno e Jardim América que oferecem da educação infantil ao ensino médio e pré-vestibular, adquiriu área na entrada do Condomínio horizontal Opus Altana, na GO-020. A inauguração da nova unidade deve ocorrer em 2028 ou mesmo 2029. Procurado pela reportagem, Wendell Sullyvan, um dos sócios do colégio, alegou “planejamento estratégico” e “projeto ainda muito incipiente”, o que segundo ele não permite divulgar mais detalhes. Um dos sócios e administradores da Escola Educandário Vila Boa, Thiago Sampaio confirma a compra de uma área na região de condomínios da GO-020 e conta que já existe projeto arquitetônico elaborado por profissional de renome nacional, como uma réplica do educandário, que atende ao ensino infantil e fundamental. Esse projeto, se seguido à risca, prevê uma capacidade entre 800 e mil alunos. Mas ainda faltam decisões sobre a construção, cujo metro quadro é caro para corresponder à sofisticação exigida pela região, onde o terreno também é de alto valor, explica Sampaio. “É uma região que tem demanda, mas quando comparada com o adensamento do Setor Bueno, este concentra muito mais pessoas”, compara ele ao citar um dos motivos de cautela na decisão sobre o andamento do projeto. A previsão é de médio prazo, de dois a três anos. “Nós entendemos que é uma região de muito potencial da cidade, mas ainda não estamos prontos para ir”, resume Sampaio. Conforme noticiou O POPULAR, a região da GO-020, que já abriga vários condomínios horizontais de alto padrão, como Alphaville, Jardins e Portal do Sol, se tornou um novo eixo de desenvolvimento da Região Metropolitana de Goiânia. Desde 2022, cerca de 30 novos condomínios vêm sendo lançados, considerando os territórios de Goiânia e Senador Canedo, em áreas localizadas antes e depois do posto da Polícia Rodoviária Estadual, que somam cerca de 20 mil lotes. Nessa região de condomínios da GO-020, a Escola Interamérica, há 25 anos atuando na rede particular de ensino de Goiânia, também já adquiriu terreno. A reportagem entrou em contato com a escola, por rede social, em busca de informações sobre uma nova unidade, mas não obteve retorno até a conclusão desta edição. Evitar trânsito Moradores em condomínios da região confirmam a necessidade de boas escolas ali para evitar deslocamentos e congestionamentos no trânsito, principalmente em horários de pico. “Claro que a escolha da escola sempre vai considerar a qualidade da proposta pedagógica, mas, estando alinhada, a proximidade é, sim, um fator decisivo”, atesta Selva Tassara, diretora de marketing que mora no Portal do Sol 2. Maya, de 10 anos, filha de Selva, estudava na unidade Marista da Maple Bear Goiânia e migrou, pela praticidade, para a unidade do Alphaville, onde neste ano vai concluir o ensino fundamental I. Segundo Selva, a escola perto de casa favoreceu muito a logística e a qualidade de vida. “O meu trabalho é híbrido e o escritório está inserido nessa mesma órbita. Sou divorciada. Minha rede de apoio é limitada à minha irmã, que também mora na região (Aldeia do Vale). Então, não faz o menor sentido, seja do lado prático, logístico ou financeiro, minha filha estudar longe dessa dinâmica”, salienta. “Preciso ganhar tempo, otimizar a logística, equalizar o trabalho, a maternidade e orquestrar tudo para que a nossa rotina, minha e da Maya, funcione bem e com qualidade”, enfatiza ela, que aplaude a perspectiva de unidades de ensino médio na região dos condomínios. “Manter a Maya estudando perto tende a ser o caminho mais coerente, especialmente no ensino médio, quando a rotina costuma ficar ainda mais intensa.” Quem também aprova a criação de novas unidades de ensino próximas aos condomínios horizontais é o empresário Djalma Monteiro, pai de Clarice, 9 anos. Eles mudaram para a região há quatro anos, quando a filha estudava em uma escola no Jardim Goiás. O percurso passou a demorar no mínimo 20 minutos. Hoje, ela estuda na Ethos Jardins, que fica a 5 minutos de distância, no Jardim Mariliza, e um dos motivos da escolha da escola foi justamente a localização próxima. “A vinda da Ethos, há três anos, facilitou demais”, relata o empresário, que diz que o valor da mensalidade é equivalente ao que pagava em na escola anterior. “Estamos na expectativa de novas escolas na nossa região, pois se isso não acontecer até o final do próximo ano, teremos que enfrentar trânsito novamente, porque as escolas do ensino médio em sua maioria ficam na região do Bueno”, afirma.