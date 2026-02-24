O processo seletivo aberto pelo Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT), em Goiânia, oferece 28 vagas para formação de cadastro reserva, com salários que variam de R$ 1.678,85 a R$ 9.428,40. As oportunidades contemplam candidatos de níveis fundamental, médio, técnico e superior, com regime de 30 a 40 horas semanais.\nAs inscrições são gratuitas e devem ser feitas presencialmente entre os dias 2 e 5 de março, na sede da unidade, localizada na Alameda do Contorno, nº 3556, Jardim Bela Vista, das 9h às 14h. O edital completo informa quais documentos são necessários para realizar a inscrição.\nConfira os cargos disponíveis:\nAnalista Administrativo\nAnalista da Qualidade\nAnalista de Suporte\nAnalista Financeiro/Custos\nAssistente de Comunicação\nAssistente Financeiro\nAuxiliar Administrativo