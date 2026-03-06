A Prefeitura de Catalão reabriu as inscrições para um concurso público municipal após decisão judicial que exigia que o edital deveria incluir candidatos pretos, pardos, indígenas e quilombolas. O novo prazo para se candidatar termina em 16 de março, com pagamento da taxa até o dia 17. As provas objetivas e de títulos serão realizadas nos dias 12 e 19 de abril e 6 de maio.\nPara se inscrever é preciso acessar o site da Fundação Aroeira, organizadora do processo. Os valores das taxas são de R$ 100 para nível fundamental, R$ 120 para nível médio e R$ 180 para nível superior.\nAs vagas estão divididas em três níveis de escolaridade: superior; médio/técnico e fundamental completo. O edital completo está disponível no site da prefeitura.Confira as vagas ofertadas:\nNível Superior\nAnalista de Laboratório em Análises Clínicas: 15 vagas | R$ 7.382,32