A conta de água em Goiás terá um reajuste de 4,845% a partir de abril, após decisão da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos (AGR). O reajuste nas tarifas de água aplicadas pela Empresa de Saneamento de Goiás S/A (Saneago) e pela BRK Ambiental Goiás S/A passa a vigorar a partir do dia 1º de abril.\nO aumento vale para todas as categorias de consumidores: residencial, pública, comercial e industrial. Conforme a decisão do Conselho Regulador da AGR, as tarifas básicas (ou seja, os valores mínimos, mesmo em caso de ausência de consumo) serão os seguintes:\nCategoria Residencial Social: R$ 8,73/mês;\nCategoria Residencial Normal: R$ 17,46/mês;\nCategoria Comercial I: R$ 17,46/mês;\nCategoria Comercial II: R$ 8,73/mês;\nCategoria Industrial: R$ 17,46/mês;\nCategoria Pública: R$ 17,46/mês