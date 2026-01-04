No próximo dia 15 de janeiro começam as inscrições para o concurso da prefeitura de Catalão, no sudeste goiano. O processo seletivo oferece 3.421 vagas em diferentes áreas, sendo 592 para início imediato e 2.829 para cadastro de reserva.\nO edital destaca ainda que do total geral, 167 oportunidades são para pessoas com deficiência (PcD). Os salários podem chegar a até R$ 22.147.42, dependendo do cargo. Clique aqui e veja os cargos oferecidos (veja abaixo cronograma).\nAs inscrições, com taxas que variam entre R$ 100, R$ 120 e R$ 180, terminam no dia 9 de fevereiro e devem ser feitas exclusivamente no site da instituição Fundação Aroeira, organizadora da seleção.\nA seleção disponibiliza vagas para educador físico, fonoaudiólogo, fiscal de vigilância sanitária, porteiro, auxiliar de serviços gerais, jardineiro, psicólogo, entre outras. Clique aqui e veja o conteúdo avaliativo para cada área.