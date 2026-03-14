O turismo em Dubai, que se tornou um dos destinos mais visitados do planeta, movimentando cerca de US$ 30 bilhões anuais antes do conflito, já vive sinais de crise. A cidade ultramoderna, que sempre foi admirada pela imponência e segurança, passou a ser um dos alvos dos iranianos, na retaliação aos ataques dos Estados Unidos e Israel.\nRelatos da imprensa internacional mostram que os turistas, agora, estão deixando ou evitando a metrópole, que passou a ver hotéis, bares, restaurantes e até suas ruas bem mais vazios nas últimas semanas. O aeroporto internacional da cidade, um dos hubs de aviação mais movimentados do mundo, chegou a ser alvo de ataques e a interromper suas operações em alguns períodos.\nTudo isso já alterou a rotina de trabalho nas agências de viagem que operam com pacotes internacionais. O agente de viagens Daniel Mendes, da Tropical Turismo, confirma que alguns clientes estão mudando o destino da viagem marcado e optando por rotas alternativas, pois querem evitar passar pelos aeroportos de Doha, no Catar, ou de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O objetivo é optar por novos trajetos para irem para países da Ásia ou voltarem para o Brasil.