A goiana Camila Colpo Koch, de 36 anos, foi eleita uma das mulheres mais poderosas do Brasil em lista criada pela Forbes. Ela é engenheira agrônoma graduada na Universidade Federal de Goiás (UFG) e atualmente é presidente do conselho de administração da empresa Sementes Boa Safra.\nEm entrevista ao repórter Vinícius Moraes, do g1 Goiás, a empresária contou que seus pais são gaúchos, mas vieram para Goiás na época da abertura das áreas do Cerrado, em um período em que poucos acreditavam no potencial produtivo da região.\nCamila explicou que foi seu pai quem deu o primeiro passo para o início do negócio da família. "Como engenheiro agrônomo e produtor rural, ele tinha um olhar muito atento para o campo e percebeu que as condições de altitude, clima e solo na região poderiam favorecer a produção de sementes de alta qualidade", conta.