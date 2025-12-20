Com R$ 266,8 mil por habitante, valor registrado na cidade é quase cinco vezes superior à média brasileira (Divulgação/Prefeitura Municipal de Perolândia)\nA cidade de Perolândia, na região sudoeste, possui o maior Produto Interno Bruto (PIB) per capita de Goiás, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). De acordo com a pesquisa “PIB dos Municípios 2022-2023”, divulgada pelo IBGE nesta sexta-feira (19), Perolândia possui o 28º maior PIB per capita do Brasil.\nO levantamento é uma parceria do IBGE com entidades estaduais (órgãos de estatística e secretarias de governo) e Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).\nEm 2023, Perolândia registrou PIB per capita de R$ 266,8 mil por habitante. Esse valor é quase 5 vezes superior ao PIB per capita médio do Brasil que foi de R$ 53.886,67.