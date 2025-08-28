O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado de Goiás (Cosems-GO) está com processo seletivo aberto com salários de até R$ 10 mil. São quatro vagas disponíveis, duas para pessoa jurídica interessadas na prestação de serviços de Assessoria Técnica, uma para pessoa jurídica interessada em prestar serviços de Apoiador e uma para Auxiliar Administrativo.\nConforme o edital, o interessado que for aprovado e contratado para o cargo de Auxiliar Administrativo ficará em período de experiência por 90 dias. A seleção acontecerá por meio de análise curricular, verificação de documentos e entrevista para avaliação da capacidade técnica na área de atuação.\nPara o cargo de Assessoria Técnica, o período de contratação é de 1 ano, podendo ser prorrogado, com salário de R$ 10 mil. O cargo de Apoiador oferece um salário mensal de R$ 3.300 e contrato de 1 anos, também podendo ser prorrogado.