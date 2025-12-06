Umas das principais medidas adotadas por pecuaristas para aumentar a produção e ao mesmo tempo reduzir o impacto ambiental, é a conservação das reservas e a manutenção das matas, que ajudam a captar carbono, aponta Gustavo Daga, presidente da Associação Goiana dos Criadores de Tabapuã e diretor financeiro de AGCZ.\n“A reforma de pastagens também tem ajudado neste sentido, além de uma melhor integração entre lavoura, floresta e pecuária. Estamos investindo nisso, que é custo, mas que também é interesse nosso”, comenta o pecuarista.\nEle ressalta que o interesse de quem produz não é destruir, mas conservar e guardar para as atuais e futuras gerações, pois a terra é sua fonte de renda.\nPecuária goiana investe para reduzir emissão de carbono\nNova pastagem multiplica por dez a produtividade do gado\nEx-ministro critica fala de Lula na ONU e aponta 'hostilização' do agro