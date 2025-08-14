O Consórcio Rota Agro Brasil, representado pela corretora Planner, saiu vitorioso no leilão da concessão das BR-060/364/GO/MT, realizado na tarde desta quinta-feira (14) na sede da B3, em São Paulo, com desconto de 19,7% na tarifa básica de pedágio.\nO contrato, com prazo de 30 anos, prevê R$ 7,3 bilhões em investimentos diretos para transformar 490 quilômetros de rodovias que conectam Rio Verde, em Goiás, a Rondonópolis (MT), passando por importantes polos agroindustriais como Jataí, Santa Rita do Araguaia e Alto do Araguaia.\nA iniciativa é parte central da estratégia do Governo Federal, por meio do Ministério dos Transportes em ação conjunta com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), para modernizar a infraestrutura logística do Centro-Oeste, reduzindo gargalos e aumentando a competitividade das exportações. Além disso, pelas BR-060 e BR-364 passam diariamente milhares de toneladas de soja, milho, carnes e insumos agrícolas — um fluxo vital para o PIB nacional. Por conta disso, é um dos principais corredores que conectam produtores a centros de consumo e portos de exportação.