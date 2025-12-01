-VÍDEO: Aeroporto de Águas Lindas (1.3344168)\nA construção do novo aeroporto de Águas Lindas de Goiás avança como peça estratégica que busca transformar o município em um polo logístico do Centro-Oeste. Integrado ao projeto do polo industrial com participação chinesa, o terminal começou a ser erguido em julho de 2024 e é tratado pela gestão municipal como o empreendimento capaz de atrair empresas, fortalecer a cadeia produtiva e reposicionar Águas Lindas no mapa econômico da região.\nO Diretor-Presidente da Companhia de Desenvolvimento de Águas Lindas (Codeal), André Luiz de Souza Oliveira, explica que o aeroporto é tratado como “peça-chave” para consolidar a cidade em um novo patamar de desenvolvimento. Ele afirma que a estrutura é fundamental para conectar as frentes industriais, logísticas e tecnológicas que estão sendo implantadas.