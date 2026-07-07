A construtora MRV está com mais de 60 vagas de emprego abertas em Goiás. São 33 oportunidades para contratação efetiva, quatro para estágio e 31 para jovem aprendiz. As vagas são destinadas a candidatos de diferentes níveis de experiência e estão distribuídas entre Goiânia, Aparecida de Goiânia e Anápolis. As oportunidades abrangem áreas administrativas, técnicas, de engenharia e de produção.\nAs inscrições podem ser feitas pela página Carreiras, no site da MRV&CO ou pela plataforma Recruta Simples. Para as vagas na área de produção, os candidatos também podem entrar em contato pelo telefone (62) 98118-7242. As inscrições permanecem abertas por tempo indeterminado e serão encerradas à medida que as vagas forem preenchidas.\nEntre os cargos disponíveis estão ajudante de pedreiro, pedreiro, montador de forma metálica, pintor, armador, carpinteiro, auxiliar de engenharia, auxiliar de pós-entrega, gerente de Trade Marketing e técnico em edificações.