O consumidor de alta renda opta, cada vez mais, por um novo conceito de luxo. Se, antes, o maior desejo era ter uma bolsa ou um relógio de grife, hoje esta parcela da população busca mais produtos e serviços que lhe garantam boas experiências de vida. Empresas de vários segmentos já descobriram que, com o tempo cada vez mais corrido e escasso, oferecer bem-estar e cuidados especiais pode atrair mais este público e incrementar o faturamento.\nCom isso, experiências diferenciadas em jantares exclusivos, serviços de cuidados com saúde e beleza, hotelarias conceituais ou empreendimentos imobiliários que ofereçam mais relaxamento, comodidades e bem-estar ganham cada vez mais espaço no mercado goiano. O luxo virou sinônimo de tempo para relaxar e cuidar da mente e do corpo.\nCarlos Ferreirinha, um dos maiores consultores de luxo do Brasil, esteve em Pirenópolis recentemente para falar sobre o tema a cerca de 600 corretores de imóveis do eixo Goiânia, Anápolis e Brasília. Para ele, há um movimento diferente no mercado do luxo: o slow living, onde o luxo não está mais associado apenas à posse, mas ao tempo, à simplicidade e à conexão com a natureza.