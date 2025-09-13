Consumidores que ainda não participam da Nota Fiscal Goiana podem se inscrever até este domingo (14) para concorrer a prêmios mensais. De acordo com a Secretaria de Economia do Estado de Goiás, o cadastro pode ser feito pelo site da Nota Goiana e a premiação acontecerá no dia 25 de setembro, na sede da secretaria.\nSegundo o Governo de Goiás, para se inscrever, basta informar CPF, data de nascimento e nome da mãe. Em seguida, o sistema solicita dados complementares como e-mail, telefone, endereço e a criação de uma senha.\nCom o cadastro ativo, o consumidor passa a participar automaticamente dos sorteios mensais de prêmios em dinheiro, toda vez que informar CPF na nota fiscal. Além disso, o cadastro feito até domingo dá direito a um bilhete eletrônico para o sorteio de setembro.\nNota Fiscal Goiana e Time Goiano do Coração sorteiam R$ 1,2 milhão em prêmios