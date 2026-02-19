As peixarias e supermercados de Goiânia já começaram a receber um estoque mais reforçado de peixes para este período da Quaresma, que começou nesta quarta-feira (18). Ao longo das próximas semanas, a estimativa é de um aumento de 20% sobre a demanda registrada no mesmo período do ano passado, até a Semana Santa, quando o consumo chega a dobrar. Os preços também devem estar um pouco mais caros, depois de uma alta no fim de 2025, e a oferta de alguns peixes está mais reduzida a cada ano, como o pintado de rio.\nA maior alta deve ocorrer nos preços dos peixes frescos, que não podem ser estocados e ficam mais suscetíveis às oscilações do mercado nesta época. José Humberto de Lima Junior, proprietário da Pescados e Cia, que tem uma indústria e quatro lojas de pescados em Goiânia, lembra que, normalmente, os preços já sobem no fim de cada ano. “Mas o peixe fresco varia mais porque a gente tem de comprar semanalmente e não consegue estocar. Com isso, o preço sobe com o aumento da procura”, explica.