O Conselho Regulador da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos (AGR) autorizou um aumento no valor das tarifas de água aplicadas pela Empresa de Saneamento de Goiás S/A (Saneago) e pela BRK Ambiental Goiás S/A. Os novos valores passam a vigorar a partir do dia 1º de abril.\nDe acordo com o documento, publicado no dia 26 de fevereiro no Diário Oficial, o reajuste será de 4,845%. Na prática, o aumento é de R$ 0,41 em relação ao custo mínimo fixo da conta de água, a depender do tipo de imóvel e benefícios que o morador recebe.\nCategoria Residencial Social: R$ 8,73/mês;\nCategoria Residencial Normal: R$ 17,46/mês;\nCategoria Comercial I: R$ 17,46/mês;\nCategoria Comercial II: R$ 8,73/mês;\nCategoria Industrial: R$ 17,46/mês;\nCategoria Pública: R$ 17,46/mês\n-REAJUSTE TARIFA DE ÁGUA (1.3380994)