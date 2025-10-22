A conta de energia elétrica vai pesar mais no orçamento dos consumidores goianos. A diretoria colegiada da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou ontem o Reajuste Tarifário Anual de 2025 da Equatorial Goiás Distribuidora de Energia. A alta média será de 18,55%, chegando a 19,56% para os consumidores de baixa tensão, como os residenciais e pequenos comerciantes, um índice quatro vezes maior que a inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que nos últimos 12 meses chegou a 4,51%.\nA distribuidora atende cerca de 3,49 milhões de unidades consumidoras em 237 municípios do estado e os novos índices de reajuste passam a valer a partir desta quarta-feira (22). De acordo com a Aneel, entre os fatores que mais impactaram os índices estão os custos com distribuição, transporte e aquisição de energia, além de encargos setoriais e componentes financeiros. A alta foi puxada por fatores como o custo com encargos setoriais, que teve variação de 32,5% e impactou o efeito médio em 5,98%. Já os custos de transmissão tiveram variação de 11,5% e impactaram em 1,19%.