A pecuária leiteira sempre foi uma das principais atividades econômicas do município de Silvânia, localizado na região Centro-Sul de Goiás. Mas muitos produtores de leite andavam desanimados, por causa da falta de apoio da indústria e dos baixos preços, e muitos chegaram a desistir da atividade. Porém, o fortalecimento da Cooperativa Agropecuária Mista dos Produtores Rurais de Silvânia (Coopersil), a partir de 2023, provocou uma reviravolta na produção de leite da região. A captação de leite saltou de apenas 5 mil para 90 mil litros diários.\nCom isso, o valor da produção de leite em Silvânia, segundo o IBGE, passou de R$ 122,1 milhões em 2021 para R$ 191,8 milhões no ano passado, uma alta de 57%. Hoje, a cooperativa tem duas lojas agropecuárias, em Silvânia e em Gameleira de Goiás, uma fábrica de ração e um entreposto responsável pela captação do leite. Sob a gestão do presidente da Coopersil, Leandro Willian Ferreira, o número de cooperados saltou de 612 para 1.100, resultado de uma aproximação com o produtor. “Hoje, nós é que vamos buscá-lo, através de reuniões regionais. Ele voltou a confiar na cooperativa”, comemora.