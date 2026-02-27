O 16º Congresso Brasileiro do Cooperativismo de Crédito (Concred), considerado o maior do segmento no mundo, será realizado entre 26 e 28 de agosto, no Centro de Convenções da PUC Goiás, em Goiânia, e discutirá o papel do setor no desenvolvimento econômico do Brasil. Lançado nesta quinta-feira (26), na sede do Sistema OCB/GO, o evento é visto como uma oportunidade estratégica para ampliar negócios e fortalecer as cooperativas de crédito, contribuindo para impulsionar a economia local.A solenidade de lançamento reuniu autoridades e lideranças goianas, como o prefeito Sandro Mabel, o presidente da Confederação Brasileira das Cooperativas de Crédito, Luiz Lesse, e o presidente do Sistema OCB/GO, Luís Alberto Pereira. Com o tema “Cooperativismo Financeiro: no campo e na cidade, juntos na construção de um futuro sustentável”, o evento terá como eixos de debate temas estratégicos para o setor, como a promoção da inclusão financeira e do desenvolvimento territorial, fomento ao networking e o fortalecimento do Sistema Nacional de Cooperativismo de Crédito (SNCC). Para o presidente do Sistema OCB/GO, a realização do congresso em Goiânia é resultado da importância econômica e social do cooperativismo de crédito no estado de Goiás. Segundo ele, só na capital, foram destinados R$ 170 milhões em sobras para cooperados em 2024. O estado concentra 32 cooperativas de crédito, 631 mil cooperados e mais de R$ 43 bilhões em ativos sob a gestão das instituições financeiras cooperativas. Em Goiás, as cooperativas de crédito têm papel estratégico no financiamento rural, sustentando a produção agropecuária e contribuindo para o crescimento do campo, um dos pilares da economia estadual. “Hoje, quase 600 mil goianos são associados a cooperativas de crédito que concentram, sob sua gestão, cerca de 15% do PIB estadual. Os números comprovam a confiança da população e a relevância econômica do segmento”, afirmou Pereira. A expectativa é que esses números aumentem em ritmo mais acelerado a partir da realização do evento em Goiânia. Para Pereira, o congresso deve movimentar a economia da região e gerar mais desenvolvimento e negócios. “O principal motivo de trazer um evento como esse é fomentar negócios no nosso estado. Estamos divulgando mais o cooperativismo de crédito em Goiás”, explica. Uma das metas, segundo ele, é ganhar cooperados e, consequentemente, ter melhores resultados para todo o sistema.O Concred, realizado pela Confebras, com apoio do Sistema OCB/GO, deve reunir autoridades, lideranças cooperativistas, gestores e especialistas para debater o papel estratégico do cooperativismo de crédito no desenvolvimento econômico do País. A estimativa da organização é de que o evento deve reunir cerca de 6 mil participantes, que também devem ajudar a movimentar a cadeia de serviços da capital: hotelaria, alimentação, transporte, comércio e turismo de negócios, ampliando a visibilidade de Goiás.Durante o lançamento do congresso, o prefeito Sandro Mabel disse que a capital está preparada para o evento. “O Concred sediado aqui será o melhor de todos. E, se alguém nos superar no futuro, vamos nos candidatar para recebê-lo de novo”, afirmou. Ele ressaltou que as cooperativas têm ajudado no crescimento econômico da cidade. No Brasil, são mais de 23 milhões de cooperados no ramo crédito, além de cerca de 750 cooperativas espalhadas em mais de 10 mil unidades. Em 2024, as cooperativas de crédito possuíam R$ 892 bilhões de ativos e distribuíram R$ 14 bilhões de sobras. Luiz Lesse, presidente da Confederação Brasileira das Cooperativas de Crédito, acredita que o congresso marcará a história do cooperativismo de crédito em Goiás. “O 16º Concred será um marco para Goiânia, para Goiás e para o cooperativismo de crédito do Brasil”, prevê. Luiz Lesse ressaltou como o cooperativismo no Brasil se tornou uma ferramenta social. “Somos um instrumento de inclusão e possibilitamos diversas políticas públicas ao redor do Brasil”, destaca.Paralelamente ao Concred, será realizado o evento “Integração Juventude”, voltado a estudantes do ensino médio e profissionalizante das redes pública e privada. O objetivo da iniciativa é ampliar o impacto social do congresso, ao estimular educação financeira, empreendedorismo e cultura cooperativista entre a nova geração, fortalecendo a base futura do setor em Goiás e no Brasil.