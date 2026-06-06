O cooperativismo também tem aberto as portas do empreendedorismo para muitas agricultoras familiares. É o caso do grupo Mulheres CooperATIVAS, do município de Mara Rosa, no Norte do estado, formado a partir do Programa de Apoio ao Fortalecimento Municipal (Proapoio), desenvolvido pelo IEL Goiás em parceria com a mineradora Hochschild Mining.\nFlavya Cristina Leal Pinheiro, analista de Comunidades da Hochschild, explica que uma das frentes do programa é o Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico Municipal (Pedem), que visa diversificar a economia local, valorizando aspectos culturais, patrimoniais e turísticos, ampliando atividades econômicas e qualificando para criar novos empreendimentos. “O objetivo é fortalecer, capacitar e aprimorar a dinâmica de oferta de produtos e serviços locais, contribuindo para uma economia mais sustentável e integrada ao território.”