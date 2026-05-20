A proximidade do início dos jogos da Copa do Mundo já está movimentando o comércio de artigos voltados para o evento. As vitrines de muitas lojas estão cheias de ornamentos como bandeiras, camisetas, cornetas, buzinas, copos e vários outros produtos, cujas vendas crescem à medida que o mundial se aproxima. Segundo os lojistas, alguns artigos até já se esgotaram e estão sendo repostos. Mas, quanto mais a seleção avançar de fases do campeonato, mais as vendas tendem a crescer.\nUma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), em parceria com a Offerwise Pesquisas, mostra que 60% dos consumidores pretendem fazer compras de produtos ou serviços para a Copa de 2026, o que equivale a 99,2 milhões de pessoas. O estudo reforça que o brasileiro mantém o hábito de transformar os jogos em experiências, pois 97% irão assistir às partidas de maneira coletiva.