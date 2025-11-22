A mudança no traçado da Ferrovia de Integração Oeste Leste (FIOL), que agora ligará Correntina (BA) e Mara Rosa (GO), se conectando à Ferrovia de Integração do Centro-Oeste (FICO), deve impulsionar a economia do município e do estado após o início das operações. O setor produtivo prevê a otimização e redução dos custos do transporte de cargas no País, diante do aumento das opções de portos para o escoamento da produção. Um estudo do Instituto Mauro Borges (IMB) prevê alta acumulada de cerca de R$ 73,5 bilhões no PIB estadual nos primeiros dez anos de operação.\nA conexão da FICO com a FIOL formará um grande corredor de exportação brasileiro, que cruzará com a Ferrovia Norte-Sul (FNS) e conectará as regiões produtoras do Centro-Oeste e Oeste brasileiro a portos importantes, passando pelos estados de Mato Grosso, Goiás e Bahia. O chamado corredor ferroviário Leste-Oeste tem 1.708 quilômetros, de Água Boa (MT) a Caetité (BA). A estimativa do IMB é de que só o município de Mara Rosa terá um incremento acumulado de R$ 63,6 milhões em PIB na primeira década de operações do corredor.