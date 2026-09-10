Os Correios pediram formalmente a garantia soberana a um novo empréstimo de R$ 7 bilhões. A operação será contratada junto a quatro bancos privados (Banco ABC, Citibank, Deutsche Bank e JPMorgan) e terá custo de 114,26% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário).\nA solicitação foi feita na última quinta-feira (3), dias após a empresa divulgar um prejuízo de R$ 2,4 bilhões no segundo trimestre, um resultado levemente melhor do que em igual período de 2025.\nO pedido de garantia está sob análise do Tesouro Nacional. A concessão do aval significa que a União honrará os pagamentos em caso de inadimplência -o que contribui para tornar a operação atrativa aos bancos e reduzir os custos.\nCorreios leiloam veículos em plano de renovação da frota\nCorreios passam a entregar no Brasil compras feitas em lojas do Paraguai