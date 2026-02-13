Os Correios deram início a um amplo processo de alienação de ativos imobiliários em todo o país, e Goiás é um dos estados estratégicos nesta fase de vendas. As oportunidades incluem prédios comerciais de grande porte e áreas operacionais desativadas em Goiânia, Caturaí, na região metropolitana da capital, e São Domingos, no nordeste do estado.\nA iniciativa faz parte do Plano de Reestruturação da estatal, anunciado no fim de 2025 para sanar o caixa e modernizar a infraestrutura logística da empresa.\nEm Goiânia, por exemplo, um imóvel situado no Setor Central chama a atenção pelo valor, com um lance inicial fixado em R$ 3.217.103,00, enquanto outra unidade comercial está avaliada em mais de R$ 2 milhões.\nCasas que custam quase R$ 20 milhões chamam a atenção em Rio Verde\nImóvel do antigo Hospital Santa Genoveva vai a leilão