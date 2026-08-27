Os Correios vão leiloar 54 veículos utilitários usados na região metropolitana de São Paulo. O leilão será realizado pela internet nos dias 31 de agosto e 1º de setembro, com lances a partir de R$ 8.804.\nInteressados devem enviar propostas pelo sistema www.licitacoes-e.com.br até as 9h de segunda-feira (31), e é possível vistoriar os veículos até esta sexta (28). Podem participar pessoas físicas e jurídicas que cumpram as condições previstas no edital. O leilão é identificado pelo número 011/2026 - SE/SPM.\nA venda ocorre enquanto a estatal atravessa uma crise financeira e executa um plano de reestruturação. Os Correios afirmam, porém, que o leilão faz parte da gestão regular de seus ativos e da política de renovação da frota. Segundo a empresa, os veículos vendidos são aqueles que já atingiram ou estão próximos de atingir o limite de sua vida útil econômica e serão substituídos gradualmente por modelos novos.