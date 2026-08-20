Os brasileiros já podem comprar pela internet produtos vendidos por lojas do Paraguai e receber as encomendas em qualquer endereço do Brasil por meio dos Correios.\nA novidade é uma modalidade logística da estatal anunciada na segunda-feira (17). Neste primeiro momento, ela conecta consumidores a duas varejistas de Ciudad del Este: Cellshop e New Zone Importados, empresas de eletrônicos habilitadas no programa Remessa Conforme, da Receita Federal.\nA operação é feita pelo Correios Packet, serviço de remessas internacionais da estatal, com transporte terrestre a partir do Paraguai. As encomendas podem ter até 30 kg e contam com rastreamento.\nDepois que chegam ao Centro Internacional dos Correios no Brasil, seguem para entrega pelos mesmos prazos das encomendas nacionais, segundo a empresa.\nA nova possibilidade facilita a compra de produtos vendidos no país vizinho, mas não transforma a importação em uma operação sem impostos ou restrições.