Mulheres goianas transformaram o 'corre' em lucro e lideram negócios inspirados pela paixão em corridas de rua (Fábio Lima/O Popular)\nAs corridas de rua registraram um crescimento expressivo no Brasil em 2025 e esse 'boom' do esporte serviu como motor para que algumas pessoas decidissem empreender neste setor. Nos últimos cinco anos, o número de empresas voltadas para a área esportiva cresceu 47% em Goiânia.\nCom esse maior interesse das pessoas nas corridas, a moda fitness também está em alta. Se antes, para praticar o esporte bastava um par de tênis, hoje vai muito além disso, pois o ‘corre’ virou estilo de vida. Conforme o estudo “Por Dentro do Corre II”, desenvolvido pela Olympikus, 52% dos corredores usam roupas e tênis de corrida mesmo quando não estão correndo. Ou seja, o kit do corredor virou look do dia e não é só por conforto, mas por estilo de vida.