A linha de crédito do programa Move Brasil voltada a entregadores e motociclistas profissionais começa a operar nesta segunda-feira (27), duas semanas após a data inicialmente prevista pelo governo federal.\nProfissionais aprovados no programa poderão procurar um dos bancos participantes para solicitar o financiamento de motocicletas e bicicletas elétricas zero-quilômetro produzidas no país. As condições são de juros de 12,5% ao ano, financiamento de até 100% do valor do veículo, prazo de 48 meses para pagamento e carência de dois meses. Para mulheres, a taxa de juros é reduzida para 11,5% ao ano.\nO programa utiliza recursos do Fiis (Fundo de Investimento em Infraestrutura Social) e conta com garantia do FGO (Fundo de Garantia de Operações), mecanismo criado para reduzir o risco das instituições financeiras e facilitar a concessão do crédito.