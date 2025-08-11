O cooperativismo de crédito está investindo mais nas micro, pequenas e médias empresas no Brasil. De acordo com o Banco Central (BC), as cooperativas de crédito financiaram R$ 530 bilhões no ano passado e o Sistema Nacional de Cooperativismo de Crédito (SNCC) registrou um crescimento de 21% na carteira, um dos segmentos com maior evolução no crédito para pequenos e médios empreendedores em 2024, próxima à registrada pelas instituições digitais.\nEm 2024, carteira de crédito das micro e pequenas empresas atingiu R$ 3,68 bilhões em Goiás, segundo o Sistema OCB-GO. O Sicoob encerrou 2024 com mais de R$ 96,7 bilhões em crédito concedido para micro, pequenas e médias empresas em todo País. Somente para médias empresas, foram R$ 49,9 bilhões, cerca de 25% mais do que no ano anterior. Em 2024, o Sicoob foi responsável por quase 40% de todas as operações viabilizadas pelo Fundo de Amparo à Micro e Pequena Empresa (Fampe), com mais de 45 mil negócios atendidos.