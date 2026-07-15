Os últimos dados divulgados pelo Banco Central do Brasil, no último mês de maio, mostram que o saldo de crédito rural problemático, que engloba operações em atraso, inadimplentes, prorrogadas e renegociadas, atingiu R$ 21,4 bilhões em Goiás, o equivalente a 26,9% de todo o crédito rural do estado. O gerente técnico da Faeg (Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás), Edson Novaes, lembra que o saldo total do crédito rural em Goiás era de R$ 79,7 bilhões.\nMas, segundo ele, se considerados só os que estão em atraso e inadimplentes, o porcentual sobre o saldo é de quase 10%. As dívidas em atraso e inadimplentes, que somavam R$ 2,24 bilhões em maio de 2024, já atingiram R$ 7,9 bilhões em maio deste ano, uma alta de 252%. “Em termos de valor, hoje, Goiás tem o terceiro maior saldo problemático de crédito rural do País, atrás apenas dos estados do Rio Grande do Sul e do Mato Grosso”, destaca Novaes.