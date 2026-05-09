A crise no agronegócio, provocada pelas altas dos custos de produção e dos juros, queda nos preços da commodities agrícolas e pelo crédito mais caro e restrito, que elevaram o nível de endividamento no setor, impacta o mercado de máquinas e implementos agrícolas. O cenário atual fez o produtor colocar o pé no freio dos investimentos.\nAs dificuldades foram agravadas pelos reflexos das guerras da Ucrânia e do Irã, que provocaram altas nos preços de insumos importantes, como combustíveis e fertilizantes.\nO resultado tem sido retração nas compras de máquinas como tratores e colheitadeiras, especialmente em regiões produtoras de grãos. O temor é que a falta de investimentos afete o desempenho da produção, com desaceleração do avanço da produtividade nas lavouras.\nGuerra no Oriente Médio deve reconfigurar safra de cana em Goiás