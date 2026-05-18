As frutas exóticas estão chegando aos pomares de propriedades rurais do estado, pelo clima favorável e a possibilidade de incremento da renda. Um dos motivos é que o produto tem preço médio bem acima das frutas tradicionais e vem conquistando o paladar do consumidor que busca produtos diferenciados. Mas o cultivo de variedades exóticas também requer um manejo especial, o que exige mais cuidados e o apoio de assistência técnica.\nSegundo o IBGE, em 2024 a produção da fruticultura em Goiás alcançou 2,1 milhões de toneladas, crescimento de 15,8% em relação ao ano anterior. As culturas de maior relevância produzidas no estado são: tomate, melancia, laranja, banana, abacaxi e tangerina. Goiás já é o maior produtor de tomate e melancia do País.\nJá a produção de frutas exóticas está em expansão no Brasil, com destaque para o cultivo de pitaya, lichia, achachairu e figo da índia, focando em nichos de mercado e agricultura familiar. Em Goiás, o secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado (Seapa), Ademar Leal, diz que a produção de frutas exóticas tem sido uma alternativa de diversificação agrícola, geração de renda e fortalecimento da agricultura familiar.