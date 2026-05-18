O secretário de Agricultura, Ademar Leal, acredita que as frutas exóticas vêm conquistando espaço junto aos consumidores, pela busca por alimentos diferenciados, saudáveis e com apelo gastronômico. Outro fator é o comportamento do mercado. “O consumo dessas frutas apresenta tendência de crescimento em períodos festivos e datas comemorativas, especialmente nas celebrações de fim de ano, como o Natal, quando aumenta a procura por produtos premium”, ressalta.\nO engenheiro agrônomo Saulo Araújo de Oliveira, técnico de campo do Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Goiás) atende dois produtores de pitaya, um de graviola e 21 de baunilha no estado com assistência técnica. Ele acredita que os produtores estão dando mais atenção a essas frutas exóticas por conta do maior valor agregado. “São mais difíceis de comercializar e é preciso trabalhar o mercado.” Para ajudar nisso, foi criada a Cooperativa Agropecuária da Serra dos Pireneus (Cooaspi), na região de Cocalzinho.