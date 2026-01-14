O empresário Fabiano Zettel, cunhado do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, foi preso nesta quarta-feira (14) quando se preparava para deixar o país, de jatinho, com destino a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Ele foi solto ainda pela manhã.\nZettel foi alvo de prisão temporária, com o objetivo de resguardar o sigilo da segunda fase da operação Compliance Zero.\nEm novembro, Vorcaro também foi preso enquanto tentava embarcar para Dubai num jato particular. A PF suspeita que o dono do Master tantava fugir do país para escapar das investigações. A defesa do ex-banqueiro argumentava que ele viajaria para fechar a venda da instituição pra investidores árabes.\nA Polícia Federal fez nesta quarta-feira (14) uma nova operação de busca e apreensão contra Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, na investigação sobre suspeitas de fraude envolvendo a instituição financeira.