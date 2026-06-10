Quanto à política salarial, o novo acordo estabeleceu um reajuste nos vencimentos para 2026, com a inclusão de um bônus de 5% sobre o piso, a título de produtividade. (Guilherme Alves/ O Popular)\nO Sindicato dos Empregados no Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do Estado de Goiás (Secom-GO) iniciou uma operação de fiscalização em supermercados que descumprem o horário de funcionamento aos domingos, permanecendo abertos após as 11h. Segundo o procurador da entidade, José Nilton Carvalho, o monitoramento será realizado por meio da análise de cupons fiscais, documento que registra o nome do estabelecimento, os itens adquiridos e, crucialmente, o horário exato da transação.\nA nova Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), firmada entre os funcionários e o setor supermercadista de Goiás, estabelece mudanças importantes, especialmente em relação às remunerações e às diretrizes para o trabalho em domingos e feriados. Quanto à política salarial, o novo acordo estabeleceu um reajuste nos vencimentos para 2026, com a inclusão de um bônus de 5% sobre o piso, a título de produtividade.