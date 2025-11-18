Com expectativa de público de 10 mil pessoas, a primeira edição da Cúpula Internacional de Ética e Inteligência Artificial - Etos.IA será realizada desta quinta-feira (20) a sábado (22) no Shopping Passeio das Águas, em Goiânia. A realização é simultânea à Campus Party Goiás 2025, que começa nesta quarta-feira (19) e prossegue até domingo (23).\nA cúpula, realizada pelo Governo de Goiás, vai reunir grandes nomes da tecnologia de informação e da comunicação do Brasil e do exterior em torno de temas como o impacto da inteligência artificial (IA) nas profissões e no mercado de trabalho, marco regulatório da IA e o limite entre liberdade, controle e direitos individuais.\nNa programação, entre outros participantes, palestras e mesas-redondas com o filósofo, escritor e ex-ministro da Educação da França, Luc Ferry; o pioneiro da internet, cofundador dos protocolos TCP/IP e vice-presidente do Google, Vint Cerf; o filósofo Clóvis de Barros Filho, referência em ética e comunicação; o especialista em governança de IA e autor do Regulamento Europeu de IA, Gabriele Mazzini; o filósofo, escritor e professor universitário estadunidense Michael Sandel e o jurista Ronaldo Lemos, coautor do Marco Civil da Internet e membro do Oversight Board da Meta.