Desde 2019, a indústria farmacêutica Vitamedic vem construindo uma plataforma de automação dos processos e mais eficiência produtiva através de equipamentos, softwares e robotização para produzir mais em menos tempo e reduzir custos. Os investimentos já somam R$ 140 milhões. O diretor superintendente da indústria, Wilmar Oliveira, informa que o porcentual de automação de todos os processos relacionados à indústria 4.0 chega a 40% da produção, que atingiu 12 milhões de unidades mensais.De acordo com a evolução da demanda, os processos vão sendo automatizados e recebem sensores. “Somos relativamente pequenos se comparados aos grandes farmacêuticos do País e precisamos de eficiência produtiva para competir em preços no mercado e ter bom resultado financeiro”, justifica Oliveira.O sistema de gestão de toda empresa foi trocado para instalação do SAP 4Hana, o sistema alemão mais seguro do mundo, usado pelas maiores empresas do planeta, que tem rastreabilidade em todo processo de produção e ciclo de vida do produto. “Se tiver algum problema na produção, você consegue voltar e corrigir”, destaca o diretor. São vários sistemas conectados, que fornecem informações imediatas e números sobre todo processo produtivo da empresa.As pequenas indústrias ainda estão num processo mais inicial de digitalização por conta da menor capacidade de investimento. Outras, melhoram o grau de automação gradativamente. “A grande maioria está trocando equipamentos para ter mais eficiência energética”, diz Luciano Lacerda, da Fieg.Um fator inibidor da implementação de recursos tecnológicos é o custo elevado para as pequenas indústrias. Também é necessário investir em treinamento de profissionais que vão utilizar as ferramentas e máquinas inteligentes. Relatório da Gi Group Holding indicou que 66% das indústrias 4.0 têm dificuldades para contratar profissionais especializados, índice que sobe para 88% no Brasil.Uma ajuda para transição pode vir do programa Nova Indústria Brasil, que visa modernizar o setor industrial e prevê investimentos de R$ 300 bilhões até 2026, principalmente através de financiamentos do BNDES. As medidas incluem empréstimos com juros reduzidos para estimular setores estratégicos.De acordo com o Sebrae, com ferramentas digitais, a capacidade produtiva de pequenas e médias indústrias de base tecnológica pode aumentar 22% nos segmentos de alimentos e bebidas, mecânica, móveis, vestuário e calçados.Lacerda informa que programas do Senai podem ajudar na transição para a indústria 4.0, que depende da formação de gestores para desenhar os projetos. “Temos pontos de apoio na parte de formação, como Hub Senai de Automação, e um time de consultoria que ajuda nos projetos”, informa. Através de uma parceria entre a Fieg e o Sebrae, as pequenas indústrias podem acessar linhas de fomento, capacitação e consultoria de projetos sem custo. As empresas também podem acessar linhas de financiamento do BNDES, Finep e Embrapii, inclusive uma específica para indústria 4.0. O professor do Senai Ítalo Bologna, Filipe Fraga, lembra que existem ações simples que podem ser tomadas pelas pequenas indústrias para começar. “Para visão computacional, você pode comprar uma câmara convencional, mais barata, dependendo da aplicação, e criar seu próprio processo”. Enquanto as grandes têm indicadores de perdas que sistemas tentam minimizar, uma pequena indústria pode usar equipamentos que não são de ponta, pois sensores têm diferentes custos e níveis de informação, mas com resultados satisfatórios.