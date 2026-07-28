O estado de Goiás tem dois municípios na lista dos 100 mais impactados pelo tarifaço do governo americano, que chegou aos 37,5%: Goiatuba e Goianésia, que exportam muito açúcar orgânico para os Estados Unidos. A estimativa é que as indústrias do setor tentem buscar outros mercados, o que não deve ser uma tarefa nada fácil. De acordo com o levantamento feito pelo Estadão, com base em dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e Amcham Brasil, cidades como Catalão e Goiânia também serão afetadas.\nO governo de Donald Trump confirmou que diversos produtos brasileiros exportados aos Estados Unidos enfrentarão uma nova tarifa de 12,5%. A decisão é resultado de uma investigação que teria concluído que o Brasil e outros países adotam práticas comerciais desleais ao não fiscalizarem adequadamente a importação de mercadorias produzidas com trabalho forçado.