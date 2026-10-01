O prédio do antigo Hospital Santa Genoveva, em Goiânia, que vai a leilão judicial pelo site Leilões Brasil, conta com uma estrutura que vai de cinco salas de operação a piscinas e sauna (veja o que mais há dentro do complexo abaixo). A primeira praça do certame tem início nesta quinta-feira (1º), a partir das 15h30, com lance mínimo de R$ 28,2mil. O interessado deve acessar a plataforma com antecedência, criar login/senha e enviar os documentos exigidos para obter a habilitação para lances.\nA alienação ocorre no âmbito do processo de falência da unidade de saúde e envolve uma gleba com 53.321,46 metros quadrados de terreno e 11.784,78 metros quadrados de área construída, situada à margem esquerda do Ribeirão João Leite, com acesso principal pela Avenida Concórdia.\nO projeto arquitetônico original, assinado por Jarbas Bela Kara e executado pelo engenheiro Villar Albuquerque Fonseca, chama a atenção por agregar, em um mesmo complexo hospitalar de concreto armado, tanto setores de alta complexidade médica quanto estruturas de internação prolongada, estética e reabilitação física.