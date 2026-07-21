56 imovéis estão sendo leiloados por bancos em Goiás com lances que variam de R$ 22 mil a R$ 77 milhões. As oportunidades incluem casas, apartamentos e terrenos em cidades como Goiânia, Caldas Novas, Jataí, Itumbiara, Jussara e Rio Verde (confira abaixo a relação completa dos imóveis).\nComo será o leilão?\nO leilão será realizado de forma virtual pelo site da Mega Leilões. Para a maioria dos lotes, o pagamento pode ser feito à vista ou por financiamento, com entrada mínima de 20% e parcelamento em até 35 anos (420 meses).\nPara participar, é necessário fazer um cadastro no site da empresa leiloeira, ler o edital com a descrição dos bens e habilitar-se para os lances. Mais detalhes sobre os imóveis, as datas e as regras do evento estão disponíveis nos portais da Mega Leilões e dos Bancos.\nOs compradores também podem utilizar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para imóveis que estejam desocupados.