-pamonha_goiana_delivery.mp4 (1.3412212)\nQuem nasce em Goiás tem uma leve tendência a gostar de pamonha e outras iguarias do milho. Tradicionalmente associada ao aconchego das chuvas e ao clima ameno, a pamonha é um ícone afetivo da culinária brasileira. No entanto, para quem vive do milho, a sazonalidade sempre foi o maior desafio: como manter o faturamento em alta quando o termômetro sobe? Longe de se renderem ao calendário, empreendedores do setor estão transformando suas pamonharias em verdadeiros ‘laboratórios’ de inovação.\nA principal estratégia para sustentar o negócio o ano todo vai muito além do básico "doce ou salgada". Hoje, o setor aposta em três pilares principais: inovação, criatividade e sabor. De acordo com a Junta Comercial de Goiás (Juceg), por conta da diversidade de nomes diversos que comercializam pamonha, não é possível calcular o número de estabelecimentos. Segundo o órgão, os registrados oficialmente com a nomenclatura "pamonharia" não refletem a quantidade real de empreendimentos desse tipo em atividade no estado.